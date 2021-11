The War On Drugs laden zum “Living Proof”-Livestream-Event ein

Die Band The War On Drugs stimmen mit einem kommenden Livestream-Event für ihre kommende Tour ein. Am 9. Dezember findet das “Living Proof”-Event statt, das im Ukrainian Cultural Center in Los Angeles gefilmt wird und in Deutschland ab 21 Uhr verfolgt werden kann. Anlass ist die jüngste Veröffentlichung des fünften Studioalbums „I Don’t Live Here Anymore“, das in Deutschland Platz 15 der Charts erreichte.

Im Anschluss an den Livestream können Ticketkäufer das Konzert von Freitag, den 10. Dezember bis Sonntag, den 12. Dezember on demand abrufen. In Zusammenarbeit mit PLUS1 geht 1 Dollar (0,88 Euro) von jedem verkauften Ticket an She’s the First, eine Organisation, die sich dafür starkmacht, dass Mädchen auf der ganzen Welt gebildet, respektiert und gehört werden. Tickets für Living Proof: The War On Drugs Global Live Event sind ab morgen (19. November) erhältlich.

The War On Drugs (© Photo Credit: WMG)

Kürzlich traten The War on Drugs bei Jimmy Kimmel Live! auf, um ihren ersten Studio-Auftritt anlässlich der Veröffentlichung von „I Don’t Live Here Anymore“ zu absolvieren. Die neunköpfige Band – einschließlich der Gäste Lucius, die auch in der Studioversion mitwirken – performte den Titeltrack „I Don’t Live Here Anymore”. Das Video aus der Show ist ganz unten zu sehen, nachfolgend gibt es das offizielle Video zum Song.