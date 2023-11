Wie kürzlich berichtet wurde, ist der Radio- und Fernsehmoderator Hans Meiser im Alter von 77 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Geboren wurde er am 20. August 1946 in Bad Rothenfelde. Die Bekanntgabe erfolgte durch seinen eigenen Radiosender “Radio Wellenrausch” am heutigen Montag, den 6. November 2023. Die Mitteilung ist weiter unten nochmals als Original zu sehen.

