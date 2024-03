Die UK Subs veröffentlichen die ersten fünf Alben als Boxset. Erscheinen wird das Ganze am 26. April 2024 via Cherry Red / Captain Oi. Das Boxset hört auf den Titel „UK SUBS: THE ALBUMS 1979-82“.

Auf Disc Nummer 1 der Punklegenden ist das Debütalbum „Another Kind Of Blues“ zu finden. Dieses landete auf Platz 21 der National Charts. Enthalten sind zudem neun Bonustrack sowie die Hit-Singles „Stranglehold“ und „Tomorrows Girls“.

Die zweite Silberscheibe ist „Brand New Age“, das auf Platz 18 in den Charts landete. Enthält zehn Bonustrack sowie die Singles „She’s Not There“, „Warhead“ und „Teenage“.

Disc 3 ist das „In Concert”- „Crash Course”-Album, das im Jahre 1980 auf Platz 8 landete. Die vierte Scheibe ist „Diminished Responsibility“, enthält zehn Bonustrack und die Singles „Party In Paris“, „Keep On Running (Till You Burn)“ plus zwei Solo-45er von Sänger Charlie Harper.

Auf der fünften Scheibe gibt es das 1982er-Album „Endangered Species“. Es landete auf Platz 11 in den Independent Chart und enthält das Stück „Down On The Farm“, das später von Guns n’ Roses auf dem „Spaghetti Incident“ Album gecovert wurde.

TRACK LISTING

DISC ONE

ANOTHER KIND OF BLUES

1 C.I.D.

2 I Couldn’t Be You

3 I Live In A Car

4 Tomorrows Girls

5 Killer

6 World War

7 Rockers

8 I.O.D.

9 T.V. Blues

10 Blues

11 Lady Esquire

12 All I Want To Know

13 Crash Course

14 Young Criminals

15 B.1.C.

16 Disease

17 Stranglehold

BONUS TRACKS

18 C.I.D. (Single Version)

19 Live In A Car (Single Version)

20 B.1.C (Single Version)

21 Stranglehold (Single Version)

22 World War (Single Version)

23 Rockers (Single Version)

24 Tomorrows Girls (Single Version)

25 Scum Of The Earth

26 Telephone Numbers

DISC TWO

BRAND NEW AGE

1 You Can’t Take It Anymore

2 Brand New Age

3 Public Servant

4 Warhead

5 Barbie’s Dead

6 Organised Crime

7 Rat Race

8 EmoMonal Blackmail

9 Kicks

10 Teenage

11 Dirty Girls

12 500 CC

13 Bomb Factory

14 EmoMonal Blackmail II

BONUS TRACKS

15 She’s Not There

16 Kicks (Single Version)

17 VicMm

18 The Same Thing

19 Warhead (Single Version)

20 The Harper

21 I’m WaiMng For The Man

22 Teenage (Single Version)

23 LeZ For Dead

24 New York State Police

DISC THREE

CRASH COURSE

1 C.I.D.

2 I Couldn’t Be You

3 I Live In A Car

4 Tomorrows Girls

5 Left For Dead

6 Kicks

7 Rat Race

8 New York State Police

9 Warhead

10 Public Servant

11 Telephone Numbers

12 Organised Crime

13 Rockers

14 Brand New Age

15 Dirty Girls

16 The Same Thing

17 Crash Course

18 Teenage

19 Killer

20 Emotional Blackmail

BONUS TRACKS

21 I.O.D.

22 Lady Esquire

23 Blues

24 Young Criminals

DISC FOUR

DIMINISHED RESPONSIBILITY

1 You Don’t Belong

2 So What

3 Confrontation

4 Fatal

5 Time And Matter

6 Violent City

7 Too Tired

8 Party In Paris

9 Gangster

10 Face The Machine

11 New Order

12 Just Another Jungle

13 Collision Cult

BONUS TRACKS

14 Party In Paris (Single Version)

15 Fall Of The Empire

16 Keep On Running (Til You Burn)

17 Perfect Girl

18 Ice Age (Single Version)

19 Party In Paris (French Version)

BONUS CHARLIE HARPER TRACKS

20 Barmy London Army

21 Talk Is Cheap

22 Freaked

23 Jo

DISC FIVE

ENDANGERED SPECIES

1 Endangered Species

2 Living Dead

3 Countdown

4 Ambition

5 Lie Down And Die

6 Fear Of Girls

7 Down On The Farm

8 Sensitive Boys

9 ÷ 8 x 5

10 Ice Age

11 I Robot

12 Flesh Wound

BONUS TRACKS

13 Plan Of Action

14 I Don’t Need Your Love (Charlie vocal)

