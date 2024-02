Uli Sailor veröffentlicht die zweite Single „Seniorenpunk“

Von Uli Sailor habe ich schon zu Zeiten seiner Ska-Punk-Band D-Sailors gehört und später dann als Mitglied bei der Terrorgruppe. Während der Pandemie dann mit seinem Projekt Punkrock Piano. Hier werden englische und deutschsprachige Punksongs gecovert. Nun gibt es die zweite Single “Seniorenpunk” aus der Klavier-EP „Für immer jung“.

Uli Sailor (© Copyright by Daniel Koka)

Uli Sailor über den Song „Seniorpunk“:

„‚Jung kaputt spart Altersheim‘ sangen Bärchen & und die Milchbubis 1980 und 2023 tritt die Band immer noch auf. Das haben sie mit vielen Punkbands gemeinsam und das ist irgendwie tröstlich, denn es nimmt einem die Angst vor dem Älter werden. Viele Punx sind der ehemaligen Jugendkultur treu geblieben. Haarkränze und Falten sind auf Shows absolut keine Ausnahme mehr. Die Generation vor uns verbringt das letzte Lebensdrittel im ZDF Fernsehgarten, wir dann hoffentlich im Autonomen Jugendzentrum beim Rollatorpogo, so lange die Hüfte mitmacht. Und wenn doch mal die ersten geriatrischen Zerfallserscheinungen auftauchen, lass ich mir was beim Arzt verschreiben. Ursprünglich wurde das Lied für die Terrorgruppe geschrieben, zur Umsetzung kam es aber nicht mehr. Dann behalte ich es halt. Danke auch an Jan Landowski von Meute für das Posaunensolo.“

Am 01.03. erscheint nun mit „Für immer jung“ die erste EP dieses Klavierprojekts mit eigenen Kompositionen: Nach dem bereits erschienenen „Grunge Revival“ heißt die zweite Auskopplung aus der 5-Track EP „Seniorpunk“. Der Song befasst sich mit dem Älterwerden als Musikfan, gerade in der Punkrockszene.

ULI SAILOR – „Seniorpunk“ (Single, VÖ 02.02.24) Musikvideo „Seniorpunk“:

ULI SAILOR – Punkrock Piano Live 2024

22.02. Berlin, Frannz Club (mit Kapelle Petra)

23.02. Hamburg, Gruenspan (mit Kapelle Petra, ausverkauft)

24.02. Bremen, Modernes (mit Kapelle Petra)

29.02. Dresden, Chemiefabrik (mit Kapelle Petra)

01.03. Leipzig, Werk 2 (mit Kapelle Petra)

12.03. Hannover, Tak Theater

13.03. Oberhausen, Druckluft

14.03. Jülich, KuBa

15.03. Hamburg, Nochtwache

16.03. Bremen, KiTo

18.03. Karlsruhe, Café Nun

10.03. Wiesbaden, Kreativfabrik

20.03. Nürnberg, Roter Salon

21.03. Stuttgart, Goldmarks

22.03. Jena, Rosenkeller

