Und auf Erden Stille Staffel 1 Hörspielkritik

Für die 16-jährige Rhiannon gibt es seit ihrer Kindheit nur noch das alte verlassene Bergwerk in dem sie zusammen mit knapp 200 anderen Menschen tief unter der Erde lebt. Nach der „Großen Katastrophe“ hat die Menschheit fast keine andere Option mehr, da die Menschen nur noch mit Gehörschutz an die Oberfläche können. Die Geräusche würden sie sonst verrückt machen.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass jeder Mann fast nur noch eine Überlebenschance bis zu seinem 20. Lebensjahr hat. Mit der Pubertät kann die Krankheit beginnen, die jeden Mann innerhalb weniger Tage umbringt. Auch wenn es keine richtigen Belege mehr dafür gibt, scheint der Geschlechtsverkehr ein Beschleuniger der Krankheit zu sein.

Da Rhiannon nicht nur gut mit der Armbrust umgehen kann, sondern ihr verschollener Vater scheinbar durch die Entwicklung des Virus auch mitverantwortlich für die Katastrophe war, wird sie vom Anführer ihrer Kommune ausgesandt um ein Heilmittel zu finden. Dieses soll es in New York geben, es soll aber am besten vorerst niemand davon erfahren.

Als Rhiannon sich heimlich auf den Weg machen möchte, trifft sie auf ihre beste Freundin Lisa, die sie auch sofort auf dem Weg begleiten möchte. Gemeinsam beginnt also das größte Abenteuer ihres Lebens, was sich schon sehr bald als tödliche Falle herausstellt, denn die Welt um sie herum ist nicht nur gefährlich, sondern auch zu großen Teilen toxisch.

Schon bald müssen die beiden jungen Frauen die Rechnung für die Versäumnisse ihrer Vorfahren zahlen. Zum Glück treffen sie aber auf den geheimnisvollen „Ranger“ der anbietet sie bis nach New York zu begleiten, doch dafür fordert er natürlich eine Gegenleistung…und diese ist nicht ganz ungefährlich.

Mit der Hörspielserie „Und auf Erden Stille“ melden sich Jochim-C. Redeker und Balthasar von Weymarn von der INTERPLANAR Produktion GbR nach langer Pause mit einer neuen Serie wieder zurück bei Folgenreich. Nachdem die Geschichten um Mark Brandis erzählt waren, ist es etwas ruhiger geworden. Scheinbar nur um genau das hier vorzubereiten, denn mit dieser Serie meldet sich das Team mit einem Knall zurück.

Für die Veröffentlichung hätten sich die Macher keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Deutschland ist durch die Corona Pandemie lahmgelegt und die meisten Menschen sind frustriert beziehungsweise bangen um ihre Existenz. Da erscheint plötzlich dieses Hörspiel, welches die verheerenden Folgen einer Pandemie als Hauptthema hat.

Dabei berichten Redeker und von Weymarn aber nicht nur von den Folgen dieser verheerenden Pandemie, sondern auch über den Weg wie es dazu gekommen ist. Leider bietet die erste Staffel aber nur die Anfänge des Untergangs. Warum die Welt nun komplett vor dem Ruin steht und was es mit dieser Schallempfindlichkeit auf sich hat, das werden wir Hörer wohl erst in den nächsten Kapiteln erfahren.

Für die Umsetzung ihres neuen Epos konnten die Macher von INTERPLANAR auf viele bekannte Stimmen aus dem Hörspiel sowie Synchronsprecherbereich zurückgreifen. So kann man in den Hauptrollen Vera Teltz als Erzählerin, Sarah Alles als Rhiannon, Björn Schalla als Ranger, Konrad Bösherz als Max Bucerius, Oliver Stritzel als Jerome Beaucarte sowie Derya Flechter als Lisa hören.

In weiteren Rollen kommen noch die Stimmen von Richard Barenberg, Ulrike Kapfer, Detlef Bierstedt, Daniel Montoya, Tilmar Kuhn, Benno Lehmann, Tanya Kahana, Wolfgang Rositzka, Uve Teschner, Dirc Simpson, Arne Kapfer, Rene Otto, Daniel Claus, Sabine Ehlers, Calo Kitzlinger, Luisa Wietzorek, Hannah Ruthel, Tom Drozella, Andreas Wurm, Dion Jaramillo, Nicola Maßmann, Henning Schäfer, Kai Kosinski, Astrid Kohrs, Brian Bell, Sascha Funke, Stefanie Läufer, Anja Jaramillo, Mareike Klohr, Shiloo Köhnke, Thomas Müller sowie Jochim-C. Reder hinzu.

Die erste Staffel von „Auf Erden Stille“ hat mir sehr gut gefallen. Die Handlung ist gut durchdacht und man bekommt gerade die passenden Informationen um die Sucht auf eine zweite Staffel zu fördern. Diese kleinen Happen die wir als Hörer bekommen haben reichen einfach nicht aus. Am liebsten würde ich die Geschichte komplett durchhören, da ich ziemlich in der Handlung gefangen war.

Das einzige was mich ein wenig am Hrgenuss gestört hat war die Unterteilung in die einzelnen Kapitel, so dass man nach knapp 25 Minuten immer wieder ein Outro aus der alten Folge sowie ein Intro in die neue Folge hatte. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wann die Episoden Anfangen und Enden, wenn man das Ganze aber am Stück hört, dann kann das ganz schön ermüdend sein. Dennoch bin ich gespannt auf die Fortsetzung und hoffe, dass sie nicht so lange auf sich warten lässt.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten