Und auf Erden Stille Staffel 2 Hörspielkritik

Der 16-jährigen Rhiannon ist es mit der Hilfe von Ranger tatsächlich gelungen nach Manhattan zu kommen und ihren Vater Jerome zu finden. Dieser hat auch ein Heilmittel gegen die Lärmempfindlichkeit der Menschen und ist auch bereit diesen mit nach NOVIS zu bringen und dessen Einwohner zu heilen. Damit hat Rhiannon den Auftrag von ihrem Anführer Kristoff erfüllt und kann nun endlich wieder nach Hause.

Und auf Erden Stille Staffel 2



Der Weg dorthin ist aber noch beschwerlicher und gefährlicher als der Hinweg. So kommt es auch, dass Jerome den jungen Robby Lee als Rhiannons Wache engagiert. Da Geld in dieser Welt aber nicht mehr von Bedeutung ist, sind es kraftsteigernde Drogen mit denen Robby Lee bezahlt wird.



Nach einigen Zwischenfällen wird die kleine Gruppe von einer anderen Gruppe gefangen genommen. Diese macht Rhiannon und Robby Lee für die Angriffe in der letzten Zeit verantwortlich. Rhiannon hat aber eine wichtige Nachricht von einem der gefallenen Kameraden aus der fremden Gruppe, so dass sie nun ein seltsames und vor allem bedrohliches Ritual durchführen muss. Kurz darauf stößt auch Jerome zu beiden Gruppen und kann seine Tochter und ihren Begleiter befreien.



Der Weg der kleinen Dreiergruppe führt sie durch die dichten Wälder und durch Zufall stoßen sie auf eine verlassene Hütte. Dort gibt es nicht nur die wohltuende Verschnaufpause, sondern auch eine geheimen Vorratskeller mit Lebensmitteln und Alkohol, sowie ein Motorrad, welches zwar kleine Schäden hat, aber schnell repariert werden kann.

Jerome verabreicht seiner Tochter das Gegenmittel, so dass sie von der Geräuschempfindlichkeit befreit ist. Er übergibt ihr noch eine weitere Phiole mit dem Gegenmittel, doch Rhiannon ist nun auch selbst Überträgerin des Antidots. Einige Tropfen ihres Blutes reichen um einen Menschen zu heilen.



Plötzlich wird die gewonnene Ruhe von einer Gruppe Wallianer gestört, die NOVIS einnehmen wollen. Diese sind ein Stamm wilder Krieger, die nach eigenen Regeln leben und sich nehmen was sie benötigen. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer wird NOVIS zuerst erreichen und die Siedlung entweder retten, oder auslöschen?



Mit der zweiten Staffel ihrer Hörspielserie „Und auf Erden stille“ veröffentlichen Jochim-C. Redeker und Balthasar von Weymarn von Interplanar den dramatischen Höhepunkt und das Ende ihres großen Endzeitepos. Dieses ist genau zur passenden Zeit erschienen, da es durch unsere eigene Situation sehr realitätsnah ist und dadurch auch dieses immer mulmige Gefühl einer real existierenden Bedrohung besteht.



Natürlich ist die Krankheit eine andere und der „Adamsvirus“ betrifft vor allem den männlichen Teil der Bevölkerung, der sich beim Geschlechtsverkehr damit infizieren kann und stirbt. Dennoch ist der Schritt zu einer Gesellschaft, die nur noch an sich denkt und die eigenen Urinstinkte und Grundbedürfnisse befriedigt nicht mehr weit.



AN und für sich fand ich die Geschichte äußerst spannend. Um es in Gänze genießen zu können sollte man vorher noch einmal die erste Staffel hören. Wie auch schon in Staffel 1 ist auch Staffel 2 auf den vier CDs wieder in kleine Unterkapitel von circa 25 Minuten aufgeteilt ist. Das ist auch wieder der einzige Schwachpunkt, da zu Beginn jedes Kapitels eine Zusammenfassung der bisherigen Geschichte und am Ende ein Ausblick auf das nächste Kapitel ist. Das stört aus meiner Sicht den Hörgenuss ein wenig, lässt sich aber durch Vorspulen leicht lösen.



Für die Umsetzung konnten Jochim C. Redeker und Balthasar von Weymarn wieder auf Vera Teltz als Erzählerin und Sarah Alles als Hauptfigur Rhiannon setzen. In weiteren Hauptrollen kommen noch die Stimmen von Oliver Stritzel als Jerome Beaucarte, Kristin Meyer als Lois Dewey, Christina Ann Zalamea als Chris, Richard Barenberg als Finn,Ulrike Kapfer als Anna, Philipp Engelhardt als Robby Lee sowie Detlef Bierstedt als Kryzstof dazu.



In weiteren Rollen kann der Hörer noch die Stimmen von Uve Teschner, Katharina von Daake, Isabella-Lara Ociepka, Clara Drews, Marija Mauer, Stefanie Masnik, Moritz Benecke, Matthias Busch, Lars Walther, Hannah Ruthel, Nikolas Weidmann, Denise Zich, Bert Stevens, Wolfgang Rositzka, Marie-Terese Katt, Wiebke Bierwag, Mathias Renneisen, Balthasar von Weymarn, Dion Jaramillo, Anja Jaramillo, Dagmar Bittner, Derya Flechtner, Jochim-C. Redeker, Björn Schalla, Stefanie Läufer, Philipp Winkens, Tanya Kahana, Finn Schüler, Sören Mura, Marthje Schüler, Saskia Tiede sowie Nicolai von Weymarn hören.



Mir persönlich hat die Geschichte sehr gut gefallen und das Ende war aus meiner Sicht überraschend und schockierend gleichzeitig. An einigen Stellen hätte ich mir ein wenig mehr Input gewünscht. So gesehen haben sich die Macher dadurch aber noch eine kleine Hintertür offen gehalten um die Serie dann vielleicht noch einmal fortzusetzen.



Meine Meinung: 9 von 10 Punkten