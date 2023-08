,,Verbotene Liebe”-Star Miriam Lahnstein übernimmt Rolle bei ,,Unter uns”

Der “Verbotene Liebe”-Star Miriam Lahnstein übernimmt die Hauptrolle in der RTL-Serie “Unter uns” und feiert am ersten Drehtag auch ihren Geburtstag. Dieser fällt auf den heutigen 9. August 2023. In der Serie “Verbotene Liebe” spielt sie die Gräfin Tanja von Lahnstein und konnte schon Millionen von Fans begeistern. Außerdem feiert sie heute auch ihren 49. Geburtstag.

Nun wird die Schauspielerin als smarte Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg bei “Unter uns” für Furore sorgen. Die Ausstrahlung dieser Folgen erfolgt ab Folge 7233, ab dem 25. Oktober 2023, jeweils um 17.30 Uhr bei RTL und jede Folge bereits 7 Tage früher auf RTL+.

Miriam Lahnstein schwärmt: “Das wird ein unvergesslicher Tag, denn ich habe noch nie Geburtstag und die erste Klappe für eine neue Serie zusammen gefeiert. Ich freue mich, wieder Teil einer täglichen Serie zu sein und es ist ein bisschen wie Nachhausekommen Ich darf bei ‘Unter uns’ eine tolle Rolle mit vielen spannenden und schönen Geschichten spielen und es wird in der Schillerallee so einiges an Aufregung geben, wenn Patrizia Neumann-Goldberg dort einzieht. Ich freue mich sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera und ganz besonders auf die, die ich bereits kenne und mit denen ich schon gedreht habe”.