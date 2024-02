Wacken Winter Nights Spectaculum 2024 gibt Bands bekannt

Mit dem Wacken Winter Nights Spectaculum 2024 geht die Veranstaltung in die zweite Runde. Am 01.03. und 02.03.2024 öffnet der Landgasthof Wacken wieder seine Pforten für Fans von mittelalterlicher Tanzmusik. Sieben Bands laden an zwei Tagen zum Headbangen, Tanzen und Feiern ein.

Zu den Bands zählen Tanzwut, Coppelius, Harpyie, Mr. Irish Bastard, Vogelfrey sowie zwei weitere.

Zusätzlich wird es einen Mittelalter & Fantasy Markt geben, welcher zwischen den Konzerten zum gemütlichen Stöbern einlädt, die eine oder andere kulinarische Spezialität zur Stärkung für zwischendurch bietet und Schausteller beherbergt.

Für Wohnmobile und Camper bietet das LGH Wacken in diesem Jahr außerdem gesicherte Stellplätze inklusive Sanitäranlagen in fußläufiger Entfernung an.

Tages- und Wochenendtickets, sowie die Stellflächen sind ebenfalls erhältlich. (Kinder bis einschl. 6 Jahre haben freien Eintritt. Kinder bis 14 Jahre zahlen einen ermäßigten Preis. Begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen sind frei.)

Landgasthof Wacken, Hauptstraße 25, 25596 Wacken | www.landgasthof-wacken.de

© Wacken Winter Nights Spectaculum 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon