Wanda veröffentlichen ihre neue Single „Jeder kann es sein“

Wanda veröffentlichten kürzlich ihre neue Single „Jeder kann es sein“. Erschienen ist die dritte Single am 28. März 2024. Sie stammt vom kommenden Studioalbum, dem sechsten der Gruppe aus Wien, mit dem Titel „Ende nie“. Wir wiegen uns ja alle viel zu lange in der trügerischen Hoffnung, es gehe alles immer so weiter, wie es eben genau jetzt ist. Dann kommt die Zeit, kommen die Verwerfungen, kommt das Leben selbst. Davon handelt das neue Wanda-Lied.

© Wanda – Jeder kann es sein (Cover)

Am 7. Juni 2024 erscheint das neue und sechste Wanda-Album „Ende nie“.

