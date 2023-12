Wenn die Schreie durch den Dschungel hallen David Odonkor, Lucy Diakovska, Felix von Jascheroff und Co. bringen das Dschungelcamp ab dem 19. Januar zum Beben

Köln (ots) Ein Schrei sagt mehr als 1.000 Worte! Ab Freitag, 19. Januar 2024, um 20:15 Uhr begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen alle Reality-TV-Fans wieder täglich live aus Down Under mit dem bekanntesten Schrei der TV-Welt: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raaaaaaus!“ Während es sich die beiden Moderatoren im Baumhaus gemütlich machen, warten auf die zwölf IBES-Camper in der neuen Dschungelcamp-Staffel tierische Mitbewohner, spektakuläre Dschungelprüfungen und emotionale Lagerfeuer-Momente. Doch egal ob Pop-Star, Nationalspieler a.D., Model oder Reality-Sternchen: Sie alle wollen sich zur Königin oder zum König des Dschungels krönen lassen.

Diese zwölf Stars bringen das Dschungelcamp zum Beben:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler

Wer wird am Ende die Nerven behalten, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Nachfolge von Djamila Rowe antreten? Die Zuschauer können sich sicher sein: Das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dschungelcamp liefert spätestens beim großen Finale am Sonntag, 4. Februar, die Antwort.

