wenn einer lügt dann wir kündigen “Community” an

Die Münsteraner Band wenn einer lügt dann wir kündigt für den 14. April 2023 ihren neuen Song “Community” an. Ein Song über die Online-Community, die eigene Bubble, bestehend aus den eigenen Followern in der Social Media-Welt. Einerseits suggeriert dies Individualismus, andererseits jagen wir Trends hinter her und auch verschiedenen Idealen aus den verschiedensten Bereichen. Ernährung, “Schönheit”, “Kunst” und so weiter. Ein Song “über das Internet und den Konsum, über das Opfern und das Selbstdarstellen”. “Community” erscheint am 14.04. auf allen digitalen Plattformen – die EP “Betrug In den Charts” erscheint am 12. Mai.

Zwei Songs als Vorgeschmack gibt es bis zum Freitag an dieser Stelle:

© wenn einer lügt dann wir – Betrug in den Charts