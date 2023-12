With Thorns of Glass and Petals of Grief von Balmora CD Kritik

Mit “With Thorns of Glass and Petals of Grief” erreicht mich eine EP der Band Balmora. Metalcore from Connecticut steht dabei. Das Lineup sieht so aus: Senti – Vocals, Jay – Guitar, Brandon – Drums, Danny – Guitar und Lumpy – Bass. Aufgenommen, abgemischt und gemastert wurde von Chwas in New Haven, CT. Weiter heißt es: „From Creaking Branches, Dead Leaves Released“ und das Piano beim Track „A Dagger To The Heart of Finality“ wurden von Michael Ireland komponiert und eingespielt. Balmora kommt aus der Sprache Dunmeri und steht für Steinwald. Es ist nach Vivec die zweitgrößte Stadt in “The Elder Scrolls III: Morrowind”.

© Balmora – With Thorns of Glass and Petals of Grief

Die EP beginnt mit dem Piano-Intro „From Creaking Branches, Dead Leaves Released“ und danach folgt der erste richtige Song „Under the Weight of a blackened Sky“. Klassischer Metalcore wie er in den 1990er Jahren zu hören war. Saftige Breakdowns inklusive und genügend Abwechslung ebenfalls.

Danach geht es weiter mit „July, Ending“, „An Angel’S Final Prayer“ sowie „A Dagger to the Heart of Finality“ mit dem erwähnten Piano-Outro von Michael Ireland.

Alle fünf Stücke sind gut, sehr hörenswert und machen wirklich viel Spaß. Was mir nicht so leicht bei Metalcore-Band über die Lippen geht. Denn der Markt war für eine viel zu lange Zeit viel zu übersättigt.

Die Band hat sich im Übrigen im Frühjahr 2022 gegründet. Als Einflüsse gibt die Band Gruppe aus Connecticut wie Laid 2 Rest, Nientara und Invocation of Nehek an. Außerhalb des Bundesstaates waren es bekanntere Bands wie It Dies Today, Atreyu, Dissection, The Black Dahlia Murder, Prayer for Cleansing und From Here On. Textliche Einflüsse formuliert die Band mit Matt Skiba (Alkaline Trio), J.R. Hayes (Pig Destroyer), David Anthem (Prayer for Cleansing) und Aaron Stainthorpe (My Dying Bride).

Hört es euch selbst gerne an:

