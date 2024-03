You Wish von Jeff Victor (Band 1) Comic Kritik

Avery McLean ist ein zehnjähriger Tomboy (englischer Begriff für ein lebhaftes Mädchen, umgangssprachlich auch „Wildfang“ im Deutschen genannt), die ihren Vater hilft eine kleine, heruntergekommene Tankstelle inmitten einer Wüste fernab der Zivilisation zu betreiben. Keine Chance auf Spaß, keine Freunde. Daher bringt sich Avery selbst einige Kartentricks bei. Sie unterhält damit Fahrzeugführer:innen. Sie sehnt sich nach ein bisschen Magie in ihrem Leben, im Sinne von „Action“ im weitesten Sinne.

You Wish von Jeff Victor (© Top Shelf Productions)

Sie ahnt nicht, dass ihr die herbeigesehnte Magie bald wortwörtlich in den Schoß fallen wird. Avery findet nämlich eine alte, staubige Lampe und sie reibt daran. Mit ihrem neuen Begleiter Gribblet, einem Herald (ein Bote), der aus der Lampe kommt (und eigentlich den eigentlichen „Genie“ (Flaschengeist) ankündigt, lernt sie mehr über sich, ihre verstorbene Mutter, ihre Familie, als sie ahnte.

Sie landet mit ihrem Kompagnon in einer übernatürlichen Welt voller Genies und „heralds“ sowie anderen Wesen, einer anderen Kultur und anderen Speisen sowie vielen Überraschungen und Begegnungen. Sie findet Antworten auf zahlreiche Fragen und ihr Leben ändert sich gravierend.

Eigentlich bekommt man drei Wünsche zugesprochen, wenn man an einer solchen Lampe reibt und es sich tatsächlich um eine handelt, die einen Genie enthält. Avery bekommt diese auch, aber noch so viel mehr. All die Jahre trauerte sie um ihre Mutter. Wie sich herausstellt, war sie eine Genie und hat ein Gesetz gebrochen: Verliebe dich nie in einen Menschen! Avery ist das Resultat dieser Liebe und selbst Genie.

Mehr möchte ich nicht spoilern. Aber es ist ein schöner sowie action-reicher Comic, den ich sehr mag. Die Farben sind schön getroffen und ich bin froh, dass sich Zeit gelassen wurde. Die ursprünglichen Zeichnungen sehen gut aus, aber die neuen gefallen mir um ein Vielfaches besser.

Für mich eine sehr schöne, unterhaltsame Entdeckung!

Buch beim Verlag

Erscheinungsdatum: 09. Januar 2024

Sprache: englisch

Seitenanzahl: 152

Autor/Autorin: Jeff Victor

Verlag/Hersteller: IDW Publishing

Produktart: kartoniert

ISBN: 9781603095327

