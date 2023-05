Zürcher Comicverlag Edition Moderne in der Krise

Der Zürcher Verlag Edition Moderne befindet sich in einer finanziellen Notlage und benötigt dringend Unterstützung. Seit kurzem gibt es eine Crowdfunding-Kampagne, die den Verlag retten soll. Seit über 40 Jahren bringt er Comickunst in den deutschsprachigen Raum.

Plattform:

love.editionmoderne.ch

https://wemakeit.com/projects/too-big-to-fail

Ziel: 100.000 Schweizer Franken

Dauer: 17. Mai bis 23. Juni 2023

Edition Moderne wurde 1981 gegründet und ist ein Pionier der Graphic-Novel-Welle in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der Übersetzung von Marjane Satrapis Comicklassiker PERSEPOLIS hat der Verlag im Jahre 2000 maßgeblich zu der Etablierung des Comics im deutschsprachigen Raum beigetragen.

„Als vor 40 Jahren die Edition Moderne anfing, Comics zu publizieren, gab es Begrifflichkeiten wie Comickunst oder Graphic Novel noch gar nicht. Nichtsdestotrotz waren die Publikationen der Edition Moderne immer herausragende Beispiele für eine verlegerische Vision! Die Titel sind und waren hervorragend, weil sie inhaltlich bereichernd waren, gut produziert und manchmal auch entgegen kommerzieller Erwägungen erschienen sind – eine Seltenheit. Ein mutiger Verlag, der eine ganze Generation deutschsprachiger Comic-Leser*innen beeinflusst hat.”

Johann Ulrich, Verleger avant-verlag

2019 ging David Basler in den Ruhestand und hat den Verlag an ein neues Team, Claudio Barandun, Julia Marti und Marie-France Lombardo, übertragen. Und so ist Edition Moderne ein Sonderfall auf dem deutschsprachigen Markt – zeitgleich der älteste und jüngste Graphic-Novel-Verlag unserer Breitengrade. Das neue Team hat den Verlag verjüngt, umstrukturiert und ein neues Profil verpasst – leider ist das Gros der Transformation in die Zeit der Pandemie und Folgekrise gefallen, was viele der notwendigen Prozesse ausgebremst und den Verlag in einer Notlage gebracht hat. Um den Verlag zu retten und Zeit zu gewinnen, um sich auf dem Markt neu positionieren zu können, startet der Verlag ab heute eine Crowdfunding-Kampagne.

Team von Edition Moderne (© Anne Morgenstern)