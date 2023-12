JAW äußert sich zu Hollywood Hanks Tod

Der ehemalige Weggefährte und Rapper JAW äußerte sich ebenfalls zum Tod von Hollywood Hank. (wir berichteten) Ihre gemeinsame EP „Menschenfeind“ erschien im Jahre 2009.

Das Statement von JAW:

„Die traurige Nachricht über Svens aka Hollywood Hanks Tod scheint sich leider zu bewahrheiten. Ich will hier nicht so tun, als wäre zwischen uns immer alles bestens gewesen. Unsere Art, den persönlichen Schmerz in Musik zu verarbeiten und auf unterhaltsame bis bizarre Weise in Ton und Bild zu verwandeln, hat uns lange Zeit verbunden. Unsere gegenseitige Inspiration und unser gegenseitiger Respekt war so groß, dass wir uns 2009 entschlossen, eine gemeinsame EP zu veröffentlichen.

In meinem damaligen WG-Zimmer in Freiburg haben wir viele Tage verbracht und so manches erlebt, was hier den Rahmen des Posts sprengen würde. In der Art, wie wir Musik als Ventil benutzt haben, waren wir sehr ähnlich und haben auf unterschiedlichen Plattformen gemeinsame Songs veröffentlicht und Visionen geteilt. Du warst direkt, ehrlich, provokant und hast dir immer dein eigenes Urteil gebildet und deinen eigenen und einzigartigen Verstand gebraucht.

Leider sind in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund deiner seelischen Gesundheit, Konflikte entstanden, die sich vermutlich mit wenigen Gesprächen hätten aus dem Weg räumen lassen, wozu es leider nie kam. Ich wünschte, wir hätten das bereinigt. So ähnlich wir uns in vielen Punkten waren, so waren wir in vielen ziemlich unterschiedlich. Irgendwann hattest du den Punkt erreicht, wo du deine Musik, so genial sie war, nicht mehr fortführen und den Menschen andere Werte vermitteln wolltest.

„Fame“ spielte für dich nie eine Rolle und komplett neue Wege einzuschlagen war für dich eine einfache Entscheidung, weil du Haltung stets über äußeren Respekt gestellt hast. Du wolltest etwas Echtes, die Wahrheit, Werte, und das hat dich letztlich ausgezeichnet. Ich hoffe, dass du in deinen letzten Jahren mehr Frieden für dich finden konntest und ein Stück weit das erlangt hast, wonach du dich gesehnt hast. Deiner Schwester, die ich auch persönlich kennenlernen durfte, sowie deiner Familie wünsche ich mein herzliches Beileid und viel Kraft in dieser harten und schweren Phase. Ruhe in Frieden. Jotta.“

Hier seht ihr den Original-Post:

