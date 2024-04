Justin Sane (ex-Anti-Flag) hat wohl USA verlassen

Der ex-Anti-Flag Frontmann Justin Sane soll laut Gerüchten die USA verlassen haben. Bereits im März wurde ihm vorgeworfen, das Land verlassen zu wollen, nun könnte sich das bewahrheitet haben. Die Hosts des “Enough”-Podcasts sprechen über die gesamten Geschehnisse, den Gerüchten und auch darüber, dass es mittlerweile rund 70 Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Frontmann gibt. Diese sollen sich durch 8 verschiedene Zeitzonen ziehen. Wir berichteten eingangs hier darüber. Anti-Flag aufgelöst? und auch hier. Anti-Flag veröffentlichen Statement nach Auflösung und Missbrauchsvorwürfen und Anti-Flag: Neues Statement nach neuen Anschuldigungen

Gegen Ende der Episode werden die aktuellen Ereignisse besprochen. Darunter auch, dass Justin Geever, so sein bürgerlicher Name, auch die irische Staatsbürgerschaft besitzt. Die restlichen Bandmitglieder haben indes die Anteile an der Band des ehemaligen Frontmanns für eine hohe Summe zurückgekauft. Auch sein Haus soll er an seine Frau verkauft haben.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon